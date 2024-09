Złe wieści dla palaczy. Tyle będzie kosztowała paczka papierosów

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Zakłada on "urealnienie stawek akcyzy na wyroby tytoniowe, wyroby nowatorskie i płyn do papierosów elektronicznych oraz opodatkowanie akcyzą urządzeń służących do waporyzacji płynu do e-papierosów i wyrobów nowatorskich".