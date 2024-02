Limit dorabiania do emerytury. Od marca zmiana. Dla kogo?

Ile może dorobić emeryt po 65. roku życia? Limity nie obowiązują wszystkich

Co jednak kluczowe, limit dorabiania do emerytury i renty dotyczy wyłącznie określonej grupy świadczeniobiorców. Chodzi o osoby, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego, tj. 60 lat w przypadku kobiet oraz 65 lat w przypadku mężczyzn. Po przekroczeniu wieku emerytalnego progi limitów dorabiania do świadczeń nie obowiązują, a dodatkowe przychody nie wpływają na wypłatę emerytury lub renty.