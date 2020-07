Zmiany w Kodeksie pracy. Kto polubił pracę zdalną, tego ucieszy zapowiedź ministerstwa

Z początkiem pandemii wielu pracowników zostało oddelegowanych do pracy w domu. O taką możliwość apelował do pracodawców premier Mateusz Morawiecki , argumentując, że dzięki temu ograniczymy rozprzestrzenianie się koronawirusa, a jednocześnie firmy wciąż będą mogły działać.

Przepisy regulujące pracę zdalną zostały włączone do tarczy antykryzysowej.

Ale co dalej? - chcieliby pewnie wiedzieć pracownicy.

- Przygotowujemy nowelizację przepisów, aby na stałe uregulować kwestie pracy zdalnej. Najprawdopodobniej będzie to zmiana w Kodeksie pracy, bo tam też znajdują się już zbliżone przepisy o telepracy - powiedział "Rzeczpospolitej" wiceminister rodziny i pracy Stanisław Szwed.

Jak dodał, do przepisów o delegowaniu pracowników została dołączona poprawka wydłużająca możliwość pracy zdalnej do trzech miesięcy po odwołaniu stanu epidemii. W tym czasie ma być przygotowana właściwa nowelizacja.

- Gdyby praca zdalna miała wejść do Kodeksu pracy na stałe, to należałoby doprecyzować te zasady - komentował dla "Rzeczpospolitej" Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy. Wiadomo - ważne są szczegóły, eksperci zwracają na przykład uwagę na konieczność uregulowania sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Pandemia dała duży bodziec dla ucyfrowienia przedsiębiorstw – powiedział w programie "Money. To się liczy" Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Z raportu PIE "Nowoczesne technologie w przedsiębiorstwach przed, w trakcie i po pandemii" wynika , że ponad 90 proc. polskich firm wykorzystywało nowoczesne technologie w trakcie pandemii. 70 proc. musiało zwrócić się w kierunku nowoczesnych form komunikacji z klientami, a 10 proc. dużych firm wdrożyło systemy do zarządzania pracą zdalną (nie korzystając z nich wcześniej).

Co więcej, część pracowników pozostanie już w trybie "home office", czyli pracy zdalnej. Z raportu PIE wynika, że aż 27 proc. firm (czyli więcej niż co czwarta) planuje używać systemów do monitorowania pracy zdalnej także po pandemii.