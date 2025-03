Zmiany w podatkach od 1 kwietnia. Skorzystają firmy sprzedające auta

Korzystne zmiany podatkowe, które zaczną obowiązywać od przyszłego miesiąca, to częściowo wynik orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) .

Nowelizacja ustawy o VAT i akcyzie wprowadza możliwość zwrotu akcyzy dla firm sprowadzających samochody do Polski z zamiarem ich późniejszego reeksportu. Dotychczas zwrot ten był możliwy tylko dla aut, które nie były rejestrowane przed wywozem.

"Proponowana zmiana przyczyni się do zmniejszenia liczby skarg wniesionych do sądów administracyjnych na decyzje odmawiające zwrotu akcyzy od samochodów czasowo zarejestrowanych w celu ich wywozu" - uzasadnia Ministerstwo Finansów.

Z akcyzy będą zwolnione także samochody wykorzystywane do celów badawczo-rozwojowych. Auta z profesjonalnymi tablicami rejestracyjnymi, używane do testów, nie będą objęte tym podatkiem. Celem jest wsparcie rozwoju technologii motoryzacyjnych i zachęcenie firm do prowadzenia badań w Polsce.