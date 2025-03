Ważny wyrok TSUE. Kolejna grupa pasażerów może dostać odszkodowania

TSUE orzekł, że karta pokładowa jest wystarczającym dokumentem potwierdzającym rezerwację lotu. "Fakt" donosi, że w ocenie Trybunału oznacza to, że pasażerowie, którzy posiadają kartę pokładową, stawili się na lotnisku, przeszli odprawę i odbyli lot , mają prawo, aby ubiegać się o odszkodowanie w przypadku znaczących opóźnień.

Sprawa, którą w tym kontekście analizował TSUE, dotyczyła polskich turystów, którzy za pośrednictwem biura podróży wykupili wycieczkę z lotem czarterowym z Teneryfy do Warszawy.

Samolot dotarł do celu z 22-godzinnym opóźnieniem , więc pasażerowie zażądali rekompensaty bezpośrednio od linii lotniczej. Przewoźnik początkowo odmówił wypłaty odszkodowania, argumentując, że pasażerowie nie posiadali potwierdzonej rezerwacji i okazali jedynie kopie kart pokładowych.

Linia lotnicza twierdziła również, że wycieczka została wykupiona przez pośrednika po preferencyjnych cenach, co miało oznaczać, że pasażerowie podróżowali "bezpłatnie" lub ze znaczną zniżką. Trybunał odrzucił te argumenty, podkreślając, że karta pokładowa jest dowodem na przyjęcie i zarejestrowanie rezerwacji przez przewoźnika.

Wyrok TSUE oznacza, że zakup wycieczki przez pośrednika nie ogranicza prawa pasażerów do odszkodowania. Otwiera on nowe możliwości dla podróżnych, którzy do tej pory napotykali na opór przewoźników.