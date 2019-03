ZUS zwraca podatek od emerytur i rent. Seniorzy zyskują w marcu wyższą wypłatę

Zwrot podatku od emerytur i rent, waloryzacja oraz 13. emerytura. Emeryci dostają dodatkowe pieniądze.

Jeśli roczny dochód nie przekrocza 13 tys. zł, ZUS zwróci w tmarcu nadpłacony podatek od emerytury lub renty. To jednorazowy zwrot, ale - jak zaznacza Super Express - nie jedyny bonus dla emerytów w najbliższych miesiącach.

Skąt ten zwrot? Ma on związek ze zwiększeniem kwoty wolnej od podatku. To dlatego marcowe przelewy emerytur będą większe. O ile? To zależy od świadczenia. Jednak ci z minimalną emeryturą, mogą liczyć na nieco ponad 100 złotych więcej niż zazwyczaj.