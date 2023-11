Zwolnienia grupowe i widmo bankructwa. Branża stoi nad przepaścią

Kryzys w branży odzieżowej

We wrześniu z pracą pożegnało się także 13 osób zatrudnionych w spółce Wola z siedzibą w Zduńskiej Woli. Producent skarpet jest w restrukturyzacji, co jest kolejnym dowodem na to, że branża odzieżowa ma kłopoty — informuje portal dlahandlu.pl.