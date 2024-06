2 euro warte fortunę. Możesz takie mieć i o tym nie wiedzieć

Na niemieckim eBayu można znaleźć aukcje z monetami o wartości 2 euro, za które sprzedawcy żądają nawet 35 tys. euro . Nie są to zwykłe pieniądze – wyróżniają się bowiem ciekawymi szczegółami, które sprawiają, że ich ceny są tak wysokie.

Zdaniem oferenta, belgijskie 2 euro z defektami to rzadki egzemplarz. Posiada błędnie wybite gwiazdki na rancie monety. Można je zauważyć na załączonych zdjęciach.

Defekty monet sprawiają, że stają się one poszukiwane przez kolekcjonerów, co tłumaczy ich wysokie ceny .

Nawet najmniej rozpowszechnione monety z błędami menniczymi osiągają znaczne kwoty – od kilkuset do kilku tysięcy euro, co daje od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Wady te mogą pojawić się w monetach pochodzących z różnych krajów, dlatego warto sprawdzić, czy przypadkiem nie ma się takiej w domu – można na nich nieźle zarobić, sprzedając je kolekcjonerom.