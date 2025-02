20 zł za kilogram ogórków? "Warzywa z Afryki są tańsze"

Sezonowe warzywa nigdy nie należały do najtańszych o tej porze roku, ale tegoroczne ceny ogórków mocno zdziwiły stałego bywalca lokalnych targowisk z woj. kujawsko pomorskiego. — Widziałam, że jeden facet nie wytrzymał i spytał na stoisku, co to za fanaberie. Ludzie mu wtórowali — relacjonował w rozmowie z "Faktem" pan Bronisław.