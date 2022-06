500+ dla małżeństw z długim stażem? Wszystko w rękach rządu

Do ministerstwa rodziny i polityki społecznej trafiło pismo z pytaniem, czy resort jest w stanie sfinansować nowe świadczenie dla małżeństw z długim stażem. To efekt petycji, która wpłynęła do Sejmu i którą we wtorek zajęli się posłowie. Była minister rodziny w rządzie PiS popiera pomysł. Decyzja należy jednak do obecnego kierownictwa resortu, które na razie głosu nie zabrało.