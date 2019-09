500 plus dla emerytów. Już można składać wnioski. Zasady przyznawania

Od października ruszają wypłaty nowego dodatku dla potrzebujących - 500 plus dla niepełnosprawnych. Co miesiąc osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji - w tym emeryci - będą mogły dostać 500 zł dodatku. Jakie są zasady?

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

500 plus dla niepełnosprawnych może trafić także do emerytów. Zasady przyznawania (East News)

500 plus dla emerytów to dodatek, który przysługuje części emerytów o najniższych dochodach.

Początkowo miało przysługiwać tylko osobom pobierającym najniższą emeryturę (935 zł netto). Skorzystać miało z niego 300 tys. osób, jednak Senat zaakceptował poprawki zgłoszone przez PiS, które podnoszą limit dochodowy z 1100 zł do 1600 zł. Programem zostanie więc objętych łącznie ok. 850 tys. osób.

By dostać wsparcie "500 plus dla niepełnosprawnych", trzeba mieć: ważne orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,

ukończone 18 lat,

mieszkać w Polsce

dostawać emeryturę, rentę lub inne świadczenie nie wyższe niż 1600 zł brutto.

Jeśli świadczenie przekroczy kwotę 1600 zł, nowy dodatek nie zostanie wypłacony. Tylko osoby, których emerytura lub renta jest niższa niż 1100 zł brutto (935 zł na rękę) mogą liczyć na całe 500 zł dodatku.

Im wypłacana emerytura lub renta jest wyższa, tym dodatek będzie zmniejszany - świadczenie w sumie z nowym wsparciem nie może przekroczyć 1600 zł. Na przykład jeśli ktoś dostaje 1550 zł z ZUS, dostanie tylko 50 zł nowej pomocy. ZUS szacuje, że w ciągu roku o pomoc wystąpi aż 600-850 tys. osób.

500 plus dla niepełnosprawnych. Wnioski

Wnioski o świadczenie uzupełniające, bo tak ma nazywać się nowy dodatek, będzie można składać od 1 października w instytucji, która wypłaca nam emeryturę lub rentę, czyli ZUS, KRUS lub zakładach emerytalno-rentowych.