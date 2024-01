800 plus a zdolność kredytowa. Oto na jakie mieszkania stać teraz Polaków

Podstawą do wyliczenia zdolności kredytowej jest między innymi źródło i wysokość dochodów, posiadane zobowiązania czy liczba osób na utrzymaniu. Przy ustalaniu maksymalnej kwoty, którą można pożyczyć, część banków uwzględnia także otrzymywane alimenty, rentę rodzinną i właśnie świadczenie 800 Plus. Podwyższenie świadczenia z 500 zł na 800 zł to wyższa zdolność kredytowa rodzin wychowujących dzieci. Co to oznacza w praktyce?