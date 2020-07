All inclusive w czasach zarazy. Tak wyglądają wczasy w Grecji

Inaczej niż przed epidemią wyglądają już formalności przed przylotem. Najpóźniej dobę wcześniej należy wypełnić specjalny wniosek na greckiej stronie rządowej. Na lotnisku turyści są poddawani wyrywkowym testom na koronawirusa. Więcej na ten temat pisaliśmy tu. Co ważne, turyści, którzy chcą pojechać do Grecji samochodem, muszą na własną rękę zrobić test na koronawirusa i mieć go ze sobą.