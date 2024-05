Anomalii na stacjach ciąg dalszy. To samo paliwo tańsze o 70 gr/l

Kierowcy mogą czuć się zdezorientowani przez to, co dzieje się na stacjach benzynowych. W sąsiadujących ze sobą regionach różnice w cenach paliw sięgają nawet 70 gr/l. Jednak ekspert tłumaczy nam, że to "normalne" w dużych miastach, a nawet na stacjach należących do tej samej sieci.