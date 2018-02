Awantura o polską kiełbasę. Niemieccy hodowcy wściekli na Lidla

Mięso do produkcji kiełbasy po części pochodzi z Polski, gdzie obecnie szerzy się afrykański pomór świń.

Zdaniem niemieckiego ministerstwa istnieje niebezpieczeństwo, że resztki jedzenia, wyrzucane przez te osoby np. na postojach przy autostradach, mogłyby zostać zjedzone przez dziki, przez co wirus rozprzestrzeniałby się w Niemczech. Zarazek afrykańskiego pomoru świń nie jest niebezpieczny dla ludzi, lecz obawiają się go przede wszystkim hodowcy trzody chlewnej. Już przy pierwszym przypadku stwierdzenia obecności tego wirusa w Niemczech cały eksport wieprzowiny do krajów poza Unią Europejską, np. do Chin, zostałby wstrzymany.