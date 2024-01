Zamiast alpejskich kurortów Korea Północna. Dyktator liczy na Rosjan

Rosjanie od dawna podróżowali turystycznie do Korei Północnej. Kontynuowali to aż do 2020 roku, kiedy Korea Północna zamknęła swoje granice z powodu pandemii koronawirusa. W latach 2018-2019 około 6 tys. obywateli rosyjskich odwiedziło Koreę Północną, z czego jedna czwarta — około 1500 osób — przyjechała tam na wycieczki turystyczne. Pomimo tego, że Korea Północna jest jednym z najbardziej zamkniętych krajów świata, dla Rosjan była nieco bardziej dostępna. Dla mieszkańców rosyjskiego Dalekiego Wschodu była to również najtańsza opcja podróżowania. Niezależny portal Meduza informował w 2017 roku, że koszt pobytu w Masikryong wynosił około 100 USD dziennie.