Bank ostrzega przed oszustami. Wyłudzają dane

Credit Agricole ostrzega przed oszustami, którzy wysyłają fałszywe maile i próbują wyłudzić dane klientów.

Klienci Credit Agricole padli ofiarą ataku phishingowego. Oszuści, podający się za bank, wysyłają do klientów maile. Wiadomości zawierają fałszywy link do serwisu transakcyjnego.

"W rozsyłanych masowo wiadomościach poczty elektronicznej przestępcy sugerują, że na odbiorcę czeka ważna wiadomość, którą jakoby można przeczytać „w bezpiecznej skrzynce pocztowej”. Wystarczy kliknąć w link i zalogować się do serwisu internetowego" - czytamy w komunikacie banku. "Wiadomość jest fałszywa, a link prowadzi do podrobionej strony logowania, umieszczonej pod adresem nienależącym do banku. W żadnym wypadku nie należy wprowadzać na tej stronie jakichkolwiek danych".