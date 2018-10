Będzie pomoc dla emerytów. Licytacja polityków

Los emerytów to jedno z niewielu ponadpartyjnych spoiw łączących polityków. Dlatego jeszcze przed Bożym Narodzeniem mogą oni dostać 500 Plus lub 13-ą emeryturę.



Choć dane GUS pokazują, że ubóstwo w Polsce spada, to wciąż jest nim dotkniętych w Polsce wiele osób. Problem dotyczy szczególnie terenów wiejskich. Tam emeryci mają szczególnie ciężko. Podniesienie składek do ZUS ratunkiem na głodowe emerytury?

Najbardziej narażone na biedę są osoby starze. Według NIK aż 2 mln seniorów żyje w nędzy. Pomysłów jak im pomóc jest wiele. PSL złożyło projekt "Emerytura bez podatku". Jak zapowiada poseł partii Eugeniusz Kłopotek, jeśli zdobędzie on uznanie, to ludowcy gotowi są poprzeć 500 Plus dla emerytów jeszcze przed świętami.