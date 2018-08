Bibliotekarka okradła 100 osób. Przez lata wykorzystywała dane czytelników

Beata K., bibliotekarka z Dęblina, z uśmiechem obsługiwała klientów miejscowej biblioteki. A potem brała na nich kredyty.



Sprawa wyszła na jaw, kiedy mąż jednej z bywalczyń biblioteki otworzył adresowany do niej list. Z jego treści wynikało, że jego żona ma do spłacenia ponad cztery tysiące kredytu z odsetkami. Mężczyzna bardzo się zdenerwował. Był przekonany, że małżonka robi coś za jego plecami – donosi „Fakt”.

Kobieta sprawdziła list i odkryła, że ktoś wziął na nią tzw. chwilówkę. O sprawie powiadomiła policję. Policjanci zaskoczeni nie byli. Już wkrótce bowiem zaczęły do nich spływać kolejne zgłoszenia. Oszukiwali kobiety. Proceder trwał blisko 10 lat

Wszystkich poszkodowanych łączyło jedno – byli czytelnikami miejscowej biblioteki. To miejscowa bibliotekarka kopiowała ich dowody osobiste, a potem wykorzystywała je do zaciągania pożyczek. Sumy były stosunkowo niewielkie, bo od 500 do 3000 tys. zł. Wydawała je na kosmetyki i ubrania.