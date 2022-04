Biedronka przed świętami będzie czynna dłużej. W czwartek i piątek zrobisz zakupy do późna

Godziny otwarcia sklepów w Wielkanoc

Czwartek i piątek to przed świętami ostatnia szansa na nieskrępowane zakupy o dowolnej porze dnia, bo w sobotę duże sklepy - nie tylko Biedronki - zostaną zamknięte dużo szybciej niż zwykle. W Wielką Sobotę zgodnie z prawem markety mogą działać do godziny 14, ale zarówno Biedronka, jak też Lidl, Netto, Aldi, Kaufland, Carrefour czy Stokrotka będą czynne do 13. Z kolei Intermarche będzie przyjmował klientów o godzinę dłużej.