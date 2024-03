Wielka wojna cenowa. Znamy zdanie Polaków

Choć preferencje co do najtańszego sklepu jedynie nieznacznie różnią się w zależności od płci, to w większym stopniu wpływa na nie wiek i miejsca zamieszkania. Biedronka cieszy się największym uznaniem wśród osób w średnim wieku (40-59 lat), gdzie ponad połowa badanych uznała ją za najtańszą. Dodatkowo, mieszkańcy wsi (50 proc.) oraz największych miast (60 proc.) również wskazali na Biedronkę jako najtańszy sklep.