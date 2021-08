Bierzesz buty, płacisz później. Nowe rozwiązanie w znanej sieci

Grupa CCC, we współpracy z PayPo, wprowadza odroczone płatności w sklepach stacjonarnych. Wybrane obuwie bierzesz do domu, a płacisz po 30 dniach lub w 4 ratach 0 proc. Jak podaje spółka w komunikacie, usługa będzie dostępna testowo od 1 września w Warszawie. Wkrótce potem we wszystkich sklepach sieci w Polsce.