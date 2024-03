Bill Gates pokazał swoje stare CV. Po co umieścił takie informacje?

O Billu Gatesie nie trzeba nikomu specjalnie mówić. Współtwórca Microsoftu, magnat i filantrop podzielił się swoim CV sprzed 50 lat, które umieścił na LinkedIn. Gates w wieku 18 lat - jak na osobę w tak młodym wieku - miał już za sobą znaczne doświadczenie: solidne praktyki zawodowe, biegłość w językach programowania czy zdolności do zarządzania projektami. Mimo to, umieszczając swój dokument, opatrzył go komentarzem: