Bitcoin to zarobione miliony. I miliony stracone, depresje, rozbite małżeństwa

– Co było najgorsze? Powiedzenie żonie. Miałem i mam nadal przekonanie, że zawiodłem całą rodzinę, że te pieniądze można było wydać na wspólne duże wakacje, na szkołę dla syna, mieć jako zabezpieczenie w chorobie. Już lepiej byłoby dać wszystko np. Owsiakowi, przynajmniej byłoby z tego coś pożytecznego – mówi Marek. Na bitcoinie stracił ponad 80 tysięcy.

Przyznaje, że kusiła go perspektywa zarobienia sporych pieniędzy praktycznie bez żadnego wysiłku. Tym bardziej, że miał odłożoną całkiem przyjemną sumę. Po kilku miesiącach bicia się z myślami podjął decyzję. Założył portfel na kryptowalutę, zarejestrował się na jednej z polskich giełd i zainwestował na początek tysiąc złotych.

– To była moja pierwsza inwestycja, wcześniej nie myślałem w ogóle o inwestowaniu w akcje i tego typu sprawy. Patrzenie na wykresy, czytanie informacji, banie się o jakieś spadki to nie dla mnie. Ale z bitcoinem sprawa była dużo prostsza – jeden wykres, jeden walor, od razu wiadomo, ile się ma – wspomina Marek.

Opowiada, że kiedy zaczął czytać fora poświęcone inwestowaniu w kryptowaluty, przeraziły go wpisy spekulantów i ich język. Nie rozumiał z tego nic, skupił się więc na bardziej przystępnych opisach w sieci.

Zainwestowany tysiąc szybko urósł do poziomu trzech tysięcy – była jesień 2017 roku. A kurs bitcoina rósł jak oszalały, nic nie było w stanie go zatrzymać. Marek sięgnął po oszczędności i zainwestował ponad 150 tysięcy złotych. Żonie nic nie powiedział, chciał mieć dla niej przyjemną niespodziankę.

– Strata paru tysięcy z tej zarobionej przypadkiem fortuny nie była żadnym problemem. Kto by się tym przejmował? W każdym razie nie ja. Ale parę tygodni później miałem już miękkie kolana. Bo w przeliczeniu na złotówki miałem już tyle, ile na początku. A potem mniej i mniej – mówi Marek.

– Mogłem to zrobić kilka razy, kiedy waluta się odbijała. Ale skąd miałem wiedzieć, że nie będzie szedł wyżej, skąd miałem wiedzieć, że znowu spadnie. Postanowiłem już trzymać ten portfel z cholernymi bitcoinami. Ma mi przypominać o tym, że dałem ciała, że napaliłem się jak idiota i że prawie straciłem przez to rodzinę. Żona nie była zła nawet o te pieniądze, ale o to, że jej nic nie powiedziałem – twierdzi dziś Marek.