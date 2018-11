Black Friday 2018 coraz bliżej. Wyprzedaże w sklepach już trwają

Black Friday dopiero za 3 dni, ale wyprzedaże w sklepach już trwają. Do akcji Black Week włączają się kolejne firmy - tym razem specjalne promocje przygotowały m. in. Biedronka oraz Allegro.

W poniedziałek informowaliśmy, że ze specjalną ofertą do swoich klientów wyszedł Lidl. Black Friday w niemieckiej sieci potrwa od piątku do niedzieli. Czujne oko konsumenta wypatrzy elektronikę, sprzęty do domu czy ubrania tańsze nawet o 80 proc.