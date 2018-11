Black Friday 2018. Sklepy mówią o masowych promocjach, eksperci przestrzegają przed masową ściemą

Ruszyły już wyprzedaże na Black Friday 2018. Sklepy kuszą masowymi promocjami, ale eksperci radzą, by dokładnie się im przyjrzeć. W zeszłym roku Czarny Piątek obniżył ceny raptem o... 1,3 proc. Czy tym razem będzie lepiej? Sprawdziliśmy.

Black Friday już na dobre wpisał się w handlowy krajobraz. Szyldy reklamujące "wielkie wyprzedaże" można zobaczyć w sklepach na całym świecie - od Nowego Jorku po Grudziądz. Problem w tym, że o ile za Atlantykiem ceny w Czarny Piątek potrafią być niższe o kilkadziesiąt procent, to nad Wisłą spadają o... 1,3 proc. Przynajmniej tak wynika z badań.

- Obniżka cen 24 listopada 2017 w porównaniu do poprzedzającego piątku 17 listopada wyniosła zaledwie średnio 1,3 proc.- podawała firma Deloitte , powołując się na badanie „Świąteczny barometr cenowy” z zeszłego roku. W badaniu prześwietlono oferty ponad 800 sklepów. Przed fałszywymi promocjami na Black Friday zamierza ostrzec konsumentów UOKiK. Jak się dowiedzieliśmy, Urząd opublikuje specjalny poradnik. Jednocześnie przedstawiciele UOKiK-u powiedzieli WP, że w zeszłym roku nie wpłynęła żadna skarga na nieuczciwą promocję.

A co proponują w tym roku sklepy na Czarny Piątek? Postanowiliśmy sprawdzić.

Black Friday 2018. Smartwatche kilkadziesiąt procent tajniej

Mimo że do Czarnego Piątku zostało jeszcze kilka dni, już możemy trafić na ciekawe promocje. Na przykład na smartwatcha Samsung Gear Fit 2, który w kilku internetowych sklepach możemy dostać w cenach od 470 do 700 zł. Regularna cena przekracza tymczasem 1100 zł. Także "inteligentne" zegarki od firm Garett, Garmin, Sony czy Xiaomi możemy dostać o kilkadziesiąt procent taniej.

Od lat do najpopularniejszych prezentów świątecznych należą perfumy. I te można dostać w promocjach na Black Friday 2018. Co ciekawe, według porównywarki cen Ceneo.pl, rabaty na perfumy męskie sięgają 55 proc., a na te damskie - już tylko 40 proc. Oszczędzić można też na damskich torebkach; bywają tańsze o ok. 30 proc.