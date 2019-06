Boże Ciało, jeden dzień bez sklepów i się zaczęło. Pełne wózki i długie kolejki

20 czerwca sklepy będą zamknięte ze względu na Boże Ciało. To oznacza jedno: gigantyczne kolejki do kas w środowy wieczór. Nasi czytelnicy alarmują: ludzie ściągają z półek towar bez opamiętania, kolejki długie, a wózki przepełnione.

Tylko jeden dzień z zamkniętymi sklepami, ale wystarczy, by Polacy szturmem ruszyli do marketów i ładowali do wózków co się da. Przyzwyczailiśmy się już nieco do niedziel bez handlu, choć nadal w soboty na zakupach można spotkać tłumy. Jednak świadkiem niebywałych scen w marektach wciąż jesteśmy, ilekroć zbliża się wolny dzień w środku tygodnia.