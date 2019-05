Branża napojów energetycznych dynamicznie się rozwija. W sklepach przybywa promocji

Polacy coraz częściej sięgają po napoje energetyczne. I widzą to właściciele sklepów. W tym roku sieci handlowe zwiększyły promocję napojów energetycznych o ponad 40 proc. Niektórzy konsumenci do małych sklepów przychodzą tylko i wyłącznie po "energetyka".

Największy przyrost odnotowano w sklepach typu convenience – o blisko 80%. Nieco mniejszy wzrost zauważono w hipermarketach – ponad 77%. W dyskontach był on na poziomie prawie 67%. Spadek nastąpił tylko w supermarketach – o przeszło 14%. T

ak wykazała analiza międzynarodowej firmy Hiper-Com Poland. Z danych rynkowych wynika, że sklepy nie tylko dużo promują, ale też coraz więcej sprzedają tego typu artykułów. Centrum Monitorowania Rynku (CMR) informuje, że energetyki są jednym z najczęściej kupowanych produktów w małoformatowych placówkach, mających do 300 m kw. W całym ub. roku wystąpiły tam na prawie 4% paragonów . Na niemal co czwartym z nich nie było innych produktów.

– Największy przyrost promocji zaobserwowaliśmy w sieciach typu convenience, bo aż na poziomie 79,66%. To jest najczęściej odwiedzany format przez głównych konsumentów napojów energetycznych. Wiele osób sięga po nie w drodze do pracy lub szkoły czy też w przerwie między zajęciami na uczelni – mówi Bartłomiej Domański, Data Analyst Manager z Hiper-Com Poland.

Zdaniem Marcina Lenkiewicza, sieć typu convenience to wręcz idealne miejsce dla producentów do prezentowania nowych wariantów smakowych przed roll-outem na cały rynek. Klienci odwiedzający takie sklepy mogą być bardziej zainteresowani napojami energetycznymi niż konsumenci korzystający z większych placówek.

– Sklepy nie tylko dużo promują, ale też coraz więcej sprzedają tego typu artykułów. Według naszych danych, energetyki są jednym z najczęściej kupowanych produktów w sklepach małoformatowych, mających do 300 m kw.

W całym ub. roku wystąpiły tam na prawie 4% paragonów. Na niemal co czwartym z nich nie było innych produktów. Nierzadko więc stanowiły jedyny powód wizyty w placówce – informuje Elżbieta Szarejko, analityk z Centrum Monitorowania Rynku (CMR).

Jak podkreśla Bartłomiej Domański, do jednych i drugich sklepów klienci udają się na zaplanowane wcześniej zakupy. Mogą wkładać do koszyków całe zgrzewki energetyków, by mieć zapasy w domu lub w biurze. Niemniej tego typu artykuł raczej jest kupowany pod wpływem impulsu. Dlatego hipermarkety i dyskonty są w zestawieniu za kanałem convenience.