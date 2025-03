E.Wedel wprowadza "niedoskonałe" paczki niespodzianki. Oto ile kosztują

- "Daj im szansę" to dowód na to, że odpowiedzialna produkcja i świadome wybory konsumenckie mogą iść w parze z codzienną przyjemnością - bo czekolada daje jeszcze więcej radości, gdy wiemy, że jej zakup nie przyczynia się do dalszej degradacji środowiska, a my podejmujemy krok w stronę lepszej przyszłości - podkreśla cytowana przez portal Marta Gajowniczek, kierowniczka Inkubatora Innowacji w firmie Wedel, która odpowiada za paczki niespodzianki.