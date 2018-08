Carrefour wysyła mniej ciężarówek. Chodzi o miliony kilometrów

Carrefour Polska usprawnia logistykę. Działania sieci mają na celu ochronę środowiska naturalnego. Dzięki systemowi Transport Management System Francuzom udało się zmniejszyć liczbę pustych przejazdów i zoptymalizować załadunek.

Sieć Carrefour do 2025 r chce ograniczyć emisję CO2 o 40 proc. i o 70 proc. do 2050 r - informuje portalspozywczy.pl. Ma to się stać m.in. dzięki redukcji emisji dwutlenku węgla związanej z transportem o 30 proc.