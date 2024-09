Ceny jaj w górę na jesieni? Eksperci: to będzie odczuwalny wzrost

Z analiz Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz wynika, że szykuje się droższa jesień na rynku jajecznym. " Hurtowe ceny jaj zaczynają piąć się w górę. Na razie to proces powolny, ale wkrótce presja na wzrosty będzie coraz większa" - wskazują eksperci, cytowani przez portalspozywczy.pl.

Dane Izby dowodzą, że w 2024 r. produkcja piskląt jest najniższa od ośmiu lat. Do tej pory od początku roku do końca lipca pojawiało się na rynku od ponad 21 do ponad 25 mln młodych kurek. Z kolei w tym sezonie było ich zaledwie niewiele ponad 19 mln.