Ceny mięsa powalają. Towar luksusowy

Jak tak dalej pójdzie, zacznie przybywać wegetarian. Ceny mięsa rosną jak szalone. Ledwie początek roku, a już kolejna podwyżka - szczególnie wieprzowiny, ale drożeje także drób.

Mięso staje się towarem luksusowym. Jest tak drogo, że jak tak dalej pójdzie, niedługo do sklepów będziemy chodzić, by na mięso tylko popatrzeć. Obecnie za kilogram schabu trzeba zapłacić ok. 20 zł, a za kilogram kurczaka ponad 7 zł.