Ceny mieszkań w górę. NBP ujawnia skalę podwyżek

Duże podwyżki cen mieszkań

Ceny transakcyjne dla sześciu dużych miast - Gdańska, Gdyni, Krakowa, Łodzi, Poznania i Wrocławia - wzrosły o 4,1 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału 2022 roku i aż o 18,3 proc., porównując do drugiego kwartału ubiegłego roku. Natomiast w analizowanej oddzielnie Warszawie metr kwadratowy był tańszy o 0,1 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem, a w ujęciu rok do roku zdrożał o 15,6 proc.