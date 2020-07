Ceny nad polskim morzem. Rachunek potrafi zaskoczyć

Czy nad polskim morzem jest drogo? To zależy gdzie i co się je. Popularna w letnim sezonie rybka to zwykle większy wydatek dla portfela Kowalskiego niż kotlet mielony czy schabowy z jajkiem. Są jednak turyści, którzy potrafią się znaleźć lokal, gdzie syto zjedzą nie drylując portfela.

