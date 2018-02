Ceny paliw na świecie. Jak wypada Polska na tle państw z najtańszą benzyną?

Ponad 6 złotych za litr benzyny 95. Tyle na polskich stacjach płaciliśmy równe sześć lat temu. Na szczęście od tego czasu ceny mocno spadły i obecnie płacimy ok. 4,6 zł. To jednak wciąż drogo na tle cen obowiązujących w USA. Są też takie kraje, gdzie litr benzyny kosztuje dosłownie grosze lub... grosz.

Stacja paliw w Iraku. (flickr.com)

W ogromnej większości krajów na świecie sprzedaż paliw samochodowych jest biznesem, na którym głównie zarabia państwo. Podatki od paliw stanowią kluczowe źródło dochodu budżetu.

W Polsce podatki stanowią obecnie prawie 55 proc. ceny benzyny 95. Z danych portalu e-petrol.pl wynika, że przy cenie 4,66 zł za litr, 1,54 zł stanowi akcyza, 87 gr to VAT, a kolejne 13 gr to opłata paliwowa. Łącznie daje to 2,54 zł.

Oczywiście zarabiają też koncerny naftowe i właściciele stacji, ale bez porównania mniej. W przypadku koncernów problemy pojawiają się choćby w przypadku zawirowań cen na światowych rynkach czy katastrof.

Marża stacji benzynowych to mniej niż 3 proc. ceny na dystrybutorze, dlatego ich właściciele zarabiają na zupełnie innych produktach - kawie, lekarstwach czy alkoholu.

Po wejściu w życie zakazu handlu w niedzielę, z którego stacje są wyłączone, sprzedaż paliw zejdzie już zupełnie na dalszy plan pod względem zysków, choć oczywiście pozostanie kluczowa dla możliwości prowadzenia handlu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Odejdźmy jednak od sytuacji w Polsce czy w innych europejskich krajach, ponieważ są miejsca na świecie, gdzie rządy nie tylko nie zarabiają na sprzedaży paliw na stacjach, a nawet dopłacają do tego interesu.

Wenezuela - 1 gr za litr

Przykładem takiego państwa jest Wenezuela, gdzie niska, praktycznie symboliczna cena benzyny jest gwarantowaną przez państwo "zdobyczą socjalizmu".

Oczywiście zmagający się z katastrofalną sytuacją gospodarczą rząd w Bogocie dawno zrezygnowałby z dotowania paliw na stacjach, ale nie może tego zrobić z obawy przed gniewem społeczeństwa. Gdy w władze podjęły taką próbę w 1989 roku, w kraju wybuchły gwałtowne zamieszki, które prawie zmiotły rząd i prezydenta. Nastroje uspokojono, cofając decyzję o podwyżce.

Choć w 2016 roku prezydent Nicolas Maduro podniósł cenę benzyny w Wenezueli o 6 tys. procent, litr na stacji kosztuje równowartość 1 grosza. Z danych Bloomberga wynika, że przeciętny kierowca co miesiąc tankuje 42 litry, na co musi wydać zaledwie pół procenta swoich bardzo niskich zarobków.

Arabia Saudyjska - 87 gr za litr

Także rząd Arabii Saudyjskiej dopłaca do ceny benzyny, dzięki czemu litr kosztuje na stacji równowartość 87 groszy (dane za trzeci kwartał 2017 r.).

Zarobki w tym kraju są dość wysokie, co oznacza, że Saudyjczycy najczęściej zupełnie nie ograniczają się z konsumpcją. Przeciętny mieszkaniec tego kraju kupuje aż 81 litrów miesięcznie, na co idzie niewiele ponad 1 proc. jego pensji.

Niepohamowana konsumpcja paliw stanowi olbrzymi problem dla Arabii Saudyjskiej, ponieważ skala wydobycia ropy naftowej grozi szybkim wyczerpaniem złóż. To samo dotyczy zresztą podziemnych złóż wody.

Iran - 1,14 gr za litr

Niewiele więcej, bo równowartość 1,14 zł za litr płacą kierowcy w Iranie, ale są bez porównania oszczędniejsi. Przeciętny Irańczyk kupuje prawie 27 litrów paliwa miesięcznie, na co przeznacza 2 proc. swoich zarobków.

Subsydiowanie benzyny to domena także innych procentów ropy skupionych w kartelu OPEC. Równowartość 1,3 - 1,5 zł za litr płaci się w Kuwejcie, Egipcie czy Nigerii.

Nieco drożej, ale wciąż poniżej 2 zł litr benzyny kosztuje w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Warto zwrócić uwagę, że w ZEA tankuje się jeszcze więcej niż w Arabii Saudyjskiej - 90 litrów miesięcznie.

USA - 2,72 zł za litr

Oczywiście najwięcej benzyny kupują Amerykanie. Przeciętny kierowca co miesiąc wlewa do baku aż 133 litry. Przy cenie wynoszącej równowartość 2,72 zł, stanowi to tylko 2 proc. średniej pensji w USA.

Jak na tym tle wygląda polski kierowca? Przede wszystkim kupujemy o wiele mniej paliwa niż mieszkańcy krajów, gdzie ceny praktycznie nie trzeba brać pod uwagę.