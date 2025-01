Ceny pomidorów poszły w górę. Prognozy nie są optymistyczne

W hiszpańskiej Almeríi uprawy pomidorów spowolniły ze względu na niskie temperatury. Z kolei w Maroku większość zbiorów pomidorów zaplanowano na okres przedświąteczny, co obecnie ogranicza dostępność towaru. Skutkuje to niedoborem warzywa na europejskich półkach sklepowych.

Jak zauważył w rozmowie z portalem Stéphane van Marrewijk, dyrektor sprzedaży hiszpańskiej firmy Vicasol, styczniowy spadek produkcji pomidorów, w tym popularnych odmian cherry, śliwkowych i okrągłych, znacząco wpłynął na globalną podaż. Niedobory w momencie wzrostu popytu doprowadziły do gwałtownych podwyżek cen, co najbardziej odczuwają konsumenci w Europie.

Nowa królowa kapusty. Ta gmina to kapuściana stolica Polski

Nowa królowa kapusty. Ta gmina to kapuściana stolica Polski

Dodatkowo producenci papryki w Hiszpanii zmagają się z plagą wciornastka zachodniego (Thrips parvispinus), czyli trudnego do zwalczenia szkodnika, który powoduje poważne straty. Problemy z jakością spowodowane przez szkodniki prawdopodobnie utrzymają się do lutego i marca, co dodatkowo utrudnia podaż.