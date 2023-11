Chaos w handlu. Pracownicy czekają na decyzję Sejmu. "To jest niepoważne"

- Dlaczego oni nie wpadli na to wcześniej? Wszyscy wiemy od jakiegoś czasu, kiedy wypada Boże Narodzenie. Boże Narodzenie wypada 25 grudnia, Wigilia 24., nie było też tajemnicą, jak układają się na niedzielę handlowe. Można to było zrobić wcześniej. Można było, ale jak się prowadziło Sejm w ten sposób, że ostatnie posiedzenie Sejmu było 30 sierpnia, o ile dobrze pamiętam, i zajmowało się innymi rzeczami, to nie wystarczyło czasu na zajmowanie się rzeczami ważnymi dla Polaków. Spróbujemy naprawić ten błąd - zadeklarował Hołownia.