Cukrowa panika w Rosji. Dostawy znikają, zanim trafią na sklepowe półki

Rzecznik Kremla zabiera głos

W piątek do obecnej sytuacji w sklepach odniósł się rzecznik prezydenta Władimira Putina Dmitrij Pieskow. "Rosjanie nie mają absolutnie żadnego powodu, by biec do sklepów i wykupować kaszę gryczaną, cukier i papier toaletowy" - mówił, cytowany przez The Moscow Times, podczas konferencji prasowej. "Zamieszanie wokół dostaw jedzenia jest ekstremalnie emocjonalne" - komentował.