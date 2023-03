Czechy myślą nad podniesieniem wieku emerytalnego. Związkowcy zapowiadają protest

Francuski rząd forsuje zmiany

Czechy są kolejnym unijnym krajem, w którym pojawił się temat podniesienia wieku emerytalnego. Takie zmiany przeforsował w ubiegłym tygodniu rząd Francji, podnosząc wiek emerytalny z 62 do 64 lat. Wiek emerytalny we Francji należy do najniższych w Unii Europejskiej. Francuzi kończą aktywność zawodową średnio w wieku 62,3 lat – podawała agencja AFP, cytując dane Komisji Europejskiej.