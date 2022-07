Czeka nas ciężka zima. Prezes URE: energię trzeba będzie oszczędzać

- Niedobory energii elektrycznej i ciepła w zimie to temat, który jest w głowie wszystkich nas: odbiorców, przedsiębiorców i polityków, bo jest to problem, który dotyka nie tylko naszego kraju. Można powiedzieć, że jest to problem globalny - problem z dostępnością surowców i ich ceną, i to wszystko niestety przekłada się na sytuację na rynku energii - stwierdził Rafał Gawin.