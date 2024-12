Dają 1,5 tys. zł za dzień pracy. Szukają pracowników wśród Polaków

Choć zarobki w Szwajcarii mogą robić wrażenie, to należy pamiętać, że koszty życia w tym kraju są również dość wysokie.

Serwis swissinfo.ch podaje, że osoby zatrudnione w branży budowlanej mogą liczyć na pensję w wysokości trochę mniejszej niż średnia krajowa. To 7 258 dolarów miesięcznie, czyli około 29,4 tys. zł.

Dniówka fachowca pracującego jako dekarz-blacharz wynosi 1,5 tys. zł brutto. Zakładając, że w listopadzie zatrudniony pracowałby przez 19 dni, to mógłby liczyć na wynagrodzenie w wysokości 28,5 tys. zł brutto. Dorzucając do tego pracujące soboty, pensja rośnie do poziomu 36 tys. zł brutto.