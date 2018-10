Darmowe dostawy rowerowe od Pyszne.pl w kolejnym mieście

Wrocław stał się drugim po Warszawie miastem, w którym Pyszne.pl wprowadziło darmowe dostawy rowerowe. Dostawcy korzystają z elektrycznych jednośladów, średnio do klientów docierają w pół godziny.

Dostawy na elektrycznych rowerach funkcjonują w Warszawie od 2016 r. Usługa cieszy się dużym zainteresowanie, a chwalą ją zarówno klienci, jak i restauracje. Najwięcej zamówień przypada na pory lunchu i kolacji. W stolicy dania do zamawiających docierają średnio w pół godziny. Teraz z usługi będzie można korzystać także we Wrocławiu – o czym informuje Portal Spożywczy .

- Rozwój dostaw realizowanych przez naszych rowerowych kurierów pozwala włączyć do oferty serwisu także te restauracje, które nie realizują dowozu jedzenia we własnym zakresie. Dzięki temu nasi wrocławscy użytkownicy mają łatwy dostęp do menu najbardziej rozchwytywanych restauracji w mieście - mówi Arkadiusz Krupicz, współzałożyciel i dyrektor zarządzający Pyszne.pl.