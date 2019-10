Darmowe zakupy w Carrefourze. Nowa promocja sieci

Aż 4 mln zł wynosi pula nagród w najnowszej loterii Carrefoura. Francuska sieć przez niespełna miesiąc rozda klientom kilkaset bonów zakupowych, a główną nagrodą - przyznawaną codziennie - są darmowe zakupy do kwoty 12 tys. zł.

Po takich zakupach klient otrzyma kupon loteryjny (lub dwa, jeśli kupuje z aplikacją mobilną), gdzie będzie dostępna zdrapka. Po jej zdrapaniu od razu będzie wiedział, czy wygrał jeden z setek tysięcy bonów zakupowych o wartości od 10 do 500 zł.

Co ciekawe, każdy zarejestrowany kod będzie brał udział we wszystkich losowaniach. To oznacza, że kupon zarejestrowany 1 października weźmie udział w 27 losowaniach.