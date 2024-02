Deweloper: ceny mieszkań nie są wysokie. "Zawsze będziemy w niełasce"

Deweloper: zawsze będziemy w niełasce

Marże? Realnie wynoszą one 17 proc., bo krążące w opinii publicznej 30 proc. to marża brutto - prostuje Szanajca. Nie dziwi go także, że wiele osób narzeka na zbyt wysokie zyski firm budujących mieszkania. - Deweloper zawsze będzie w niełasce opinii publicznej. I to nie jest kwestia polskiej specyfiki, tak już po prostu jest - tłumaczy.