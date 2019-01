Dino przekroczy liczbę 1000 sklepów. Sieć stawia na ekspansję

Do końca 2018 roku krotoszyńska sieć sklepów dobrze przekroczyła poziom ponad 900 punktów. Spółka rozwija się szybciej niż oczekiwano.

Dynamiczny rozwój Dino spowodował, że firma już na koniec września 2018 roku liczyła 895 marketów. Ostatni kwartał miał przynieść kolejne placówki. Jak zauważają Wiadomości Handlowe, jeśli firmie udało zrealizować zapowiadane plany, to dziś posiada nawet 965 sklepów.

To oznacza, że w tym roku ich liczba przekroczy 1100 i w 2020 r. przekroczy zapowiadany cel 1200 sklepów.

Tylko w ubiegłym roku firma zapowiedziała otwarcie 190 nowych placówek. Jak pislaiśmy w money.pl w kwartalnie pojawiało się 40 nowych punktów z logiem "Dino". Dla porównania, z najnowszych dostępnych danych Jeronimo Martins wynika, że spółka otwierała tylko średnio 15 nowych Biedronek kwartalnie, jednocześnie zamykając 10 - tj. per saldo przybywało pięć nowych sklepów na trzy miesiące.

Dino to polska sieć sklepów z Krotoszyna oferujących w sprzedaży produkty spożywcze i przemysłowe. Charakteryzuje się lokalizacją w niewielkich miejscowościach i wyjątkowo dynamicznym tempem rozwoju.

Sieć należy do Tomasza Biernackiego, najbardziej tajemniczego z polskich miliarderów. Choć mieszka w Krotoszynie, to nawet burmistrz miasta przyznaje, że prawie go nie widuje.