Dlaczego kasjer pyta o kod pocztowy? Zastanów się, zanim go podasz

Czy sprzedawca może być winny grosika?

Podczas płatności gotówką klienci nieraz słyszą od sprzedawców pytanie: "czy mogę być winien grosika?". Jak pisaliśmy w WP Finanse, zgodnie z obowiązującymi przepisami sprzedawca nie jest zobowiązany do wydawania reszty. Oznacza to, że klient powinien mieć odliczoną kwotę podczas dokonywania płatności. Jeśli więc sprzedawca pyta nas o to, czy może być winien grosz, nie pozostaje nic innego jak odpowiedzieć twierdząco.