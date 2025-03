Dopłaty do wymiany dachu z azbestu. Połowa rolników bez wsparcia

Portal tygodnik-rolniczy.pl podaje, że w ramach pierwszego naboru (w 2022 r.) wpłynęło 47 tys. wniosków. Drugi nabór (na przełomie 2023 i 2024 r.) zakończył rejestracją ponad 45 tys. zgłoszeń, co daje łącznie ponad 92 tys. wniosków .

Wiceminister rolnictwa Adam Nowak poinformował, że nie będzie trzeciego naboru wniosków o dopłaty do wymiany dachów z azbestu.

Jak tłumaczył, "choć zainteresowanie było rekordowe, to jego wpływ na cały łańcuch dostaw i na bezpieczeństwo żywnościowe był nieco mniejszy". - Podjęliśmy decyzję, aby w obliczu wojny na Ukrainie i kryzysu na niektórych rynkach rolnych skoncentrować się na działaniach, które będą miały większy wpływ na wszystkich uczestników łańcucha dostaw - stwierdził wiceszef MRiRW.

Przepisy wskazują, że rolnicy muszą usunąć azbest ze swoich budynków do 2032 r.

Grzywna za niezgłoszone wyroby może wynieść od 10 do nawet 20 tys. zł. Poza tym samowolne usunięcie azbestu lub wyrzucenie go w niedozwolonym miejscu wiąże się z karą do 5 tys. zł.