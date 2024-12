Dostali rachunki za ogrzewanie. Od razu zwrócili się do prawnika

Mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie zgłosili się do kancelarii prawnej z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu z rozliczaniem kosztów ogrzewania. Obecny system jest skomplikowany i nieczytelny, co budzi wątpliwości lokatorów - sprawę opisuje portal olsztyn.com.pl.

Zdaniem mieszkańców regulamin spółdzielni „Jaroty” dotyczący kosztów ogrzewania jest trudny do zrozumienia nawet dla prawników. Czują się wprowadzeni w błąd i uważają, że zasady powinny być uproszczone. Obecne praktyki są postrzegane jako nieuczciwe.

Mieszkańcy, mimo minimalnego zużycia ciepła, muszą płacić wysokie rachunki. Nawet przy zerowym ogrzewaniu obowiązuje opłata minimalna. Wielu z nich nie było świadomych istnienia takich kosztów — pisze lokalny portal. Co ważne, nie jest ona pomysłem samej spółdzielni, ale wynika ona ze zmian w prawie, które miały ograniczyć "pasożytnictwo cieplne" .

Niektórzy mieszkańcy, jak pan Tadeusz, zdecydowali się na własne systemy grzewcze, by uniknąć wysokich opłat. Mimo to, muszą płacić za centralne ogrzewanie, co jest dla nich nieopłacalne.