Drożyzna na stacjach paliw. Ósemka z przodu w cennikach. Co dalej?

- Skończyło się jeżdżenie na dwa samochody - mówi w rozmowie z WP Finanse pani Anna. - Policzyliśmy i wyszło nam, że znaczną część jednej pensji wydajemy na paliwo. Tankuję za 100 zł i wystarcza to na 3-4 dni jazdy. Dlatego od kilku dni jedno auto zostaje w garażu i jeździmy z mężem razem, choć to niełatwe, bo pracujemy w dwóch różnych częściach miasta. Czekam na połączenie kolejowe, które niedługo ma być uruchomione. To jedyna nadzieja na uratowanie domowego budżetu - dodaje.