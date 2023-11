Dwie wiadomości dla pracowników. Są powody do obaw

Badanie jest istotne z tego powodu, że oprócz informacji o średnim miesięcznym wynagrodzeniu (którą publikowane jest co miesiąc i mamy już dane za wrzesień 2023 roku), znalazły się w nim też dane o medianie wynagrodzeń - a tej GUS nie podaje co miesiąc GUS, a jedynie co dwa lata. Zgodnie z opublikowanymi właśnie danymi GUS w październiku 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce wyniosło 7001,28 zł. Wypłatę w wysokości mniejszej lub równej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu brutto dostawało 70,9 proc. kobiet i 61,9 proc. mężczyzn. Tymczasem mediana wynagrodzeń w październiku 2022 r. wyniosła 5701,62 zł brutto. Innymi słowy: połowa zatrudnionych dostawała mniejszą wypłatę, a połowa - większą.